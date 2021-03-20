Шерон Стоун зізналася, що її змусили знятися в еротичній сцені «Основного інстинкту»

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.

Про це вона написала у своїх мемуарах, пише Vanity Fair.

Йдеться про епізод, в якому головна героїня перебуває на допиті без спідньої білизни й перекидає ногу на ногу.

За словами Стоун, режисер Пол Верховен попросив її зняти трусики, оскільки вони занадто виділялися у кадрі. При цьому він запевнив, що у кадрі не буде видно геніталій акторки. Однак потім він додав ці кадри до остаточного варіант стрічки.

Під час першого перегляду фільму Стоун побачила, що на екрані чітко видно її статеві органи. Вона була обурена та дала ляпаса Верховену.

Стоун зазначила, що після цього звернулася до свого адвоката Марті Сінгера.

“Марті сказав мені, що вони не можуть випустити цей фільм у такому вигляді, що я можу отримати судову заборону. У той час це давало фільму рейтинг”, – уточнила актриса.

Пізніше знаменитість охолола та вирішила залишити цю сцену без судових суперечок.

Раніше стало відомо, що американська актриса і колишня модель Шерон Стоун випустить мемуари про своє життя і кар’єру “The Beauty of Living Twice” (“Краса жити двічі”).