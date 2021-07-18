Про це пише видання Just Jared.

Шеперд розповіла про свою коротку роль у “Друзях” у 1998 році.

“Я прекрасно провела час із “Друзями “. Це дійсно так. Вони (“Друзі”) були дійсно, дійсно прекрасні. “Друзі”- це чудово”, – сказала вона.

Шеррі сказала, що все ще розчарована, що її не запросили на нові зйомки.

“Всі ці виконавчі продюсери прийшли на знімальний майданчик і сказали: “Ми повинні повернути тебе в серіал. Ти просто неймовірна”. І звичайно, коли люди говорять це мені, вони мене повертають. Так що, коли мені не зателефонували, я подумала: “Можливо я когось образила. Може, це було не так мило, як я думала”.

“І якщо я колись зустрінемося із [продюсерами], я запитаю: “Я когось образила? Тому що я хотіла б повернутися до зйомок. Це був би чудовий досвід”.

Однак Шеррі як і раніше турбує відсутність різноманітності в шоу.

“Коли у вас є шоу в Нью-Йорку – а я живу в Нью-Йорку дев’ять років – і я завжди бачила різноманітність. Постійно. Коли ви йдете по вулиці, ви повинні бути в міхурі, щоб не бачити наскільки інклюзивний Нью-Йорк. Це одне з найбільш інклюзивних та різноманітних міст, в яких я коли-небудь була … Так що було трохи складно побачити шоу, де ніхто не був схожий на мене”, – сказала вона.

“У всіх “білих” ситкомах мене називали чорною дівчиною”, – сказала Шеперд.