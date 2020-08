Про це пише CNN.

Спочатку Тайсон зізнався, що він “до смерті боїться” залізти в воду з акулами.

Але занурившись, він навіть схопив акулу за ніс.

“Я вибрав цього суперника, щоб подолати страхи, з якими я все ще стикаюся. Прирівнюють це до подолання страху повернутися на ринг в 54 роки. Тепер я дізнався, що все ще можу подолати все, що мені заважає”, – розповів він.

.@MikeTyson is still the undisputed champ! #SharkWeek continues every night at 8p on @discovery. pic.twitter.com/JMzoWsQCoI

— Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020