Відомий боксер-професіонал Майк Тайсон взяв участь в програмі Shark Week і поплавав з акулами.

Про це пише CNN.

Спочатку Тайсон зізнався, що він “до смерті боїться” залізти в воду з акулами.

Але занурившись, він навіть схопив акулу за ніс.

“Я вибрав цього суперника, щоб подолати страхи, з якими я все ще стикаюся. Прирівнюють це до подолання страху повернутися на ринг в 54 роки. Тепер я дізнався, що все ще можу подолати все, що мені заважає”, – розповів він.