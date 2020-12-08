Covid-19 Україна

оновлено 08.12.2020 о 17:02

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Шинейд О’Коннор анонсувала вихід своїх мемуарів

Ірландська співачка і композитор Шинейд О'Коннор анонсувала вихід своїх мемуарів.

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:00

Про це пише NME.

Планується, що книга під назвою “Rememberings” (“Спогади”), видавництвом якої займається компанія Houghton Mifflin Harcourt Books and Media, надійде в продаж 1 червня наступного року.

У мемуарах О’Коннор докладно розповість про своє дитинство, яке пройшло в Дубліні, про її подальшу втечу звідти, музику та багато іншого.

“Це моя історія, наскільки я її пам’ятаю. Мені було дуже весело писати це протягом останніх кількох років”, – заявила співачка.

Теги: мемуари, Спогади, Шинейд О'Коннор, мемуары

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