Шинейд О’Коннор анонсувала вихід своїх мемуарів

Про це пише NME.

Планується, що книга під назвою “Rememberings” (“Спогади”), видавництвом якої займається компанія Houghton Mifflin Harcourt Books and Media, надійде в продаж 1 червня наступного року.

У мемуарах О’Коннор докладно розповість про своє дитинство, яке пройшло в Дубліні, про її подальшу втечу звідти, музику та багато іншого.

“Це моя історія, наскільки я її пам’ятаю. Мені було дуже весело писати це протягом останніх кількох років”, – заявила співачка.