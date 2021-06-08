Про це пише журнал People.

Зокрема, співачка відмовиться від музики й гастролей після виходу її альбому NVDA в наступному році.

“Це оголошення про те, що я припиняю гастролювати та працювати в музичному бізнесі. Я стала старше і втомилася”, – заявила вона.

О’Коннор також уточнила, що більше не буде ні гастролей, ні промо.

“Це не сумні новини. Це приголомшливо красиві новини. Мудрий воїн знає, коли йому або їй слід відступити. Це була сорокалітня подорож. Пора встати на ноги та здійснити інші мрії”, – додала вона.

Зазначимо, що Шинейд О’Коннор народилася 8 грудня 1967 році у Дубліні. Музична кар’єра Шинейд почалася в 18 років з виступів на місцевих святах і в невеликих ресторанчиках з живою музикою. Міжнародний успіх прийшов до неї в 1980 році, коли композиція “Nothing Compares 2 U” увійшла практично в усі хіт-паради США та Європи, а дебютний альбом отримав премію “Ґреммі”. За свою кар’єру Шинейд записала більше ніж десять альбомів.