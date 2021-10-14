Батьки учнів Eden High School в Канаді вимагали звільнити директорку навчального закладу через світлину з символікою Iron Maiden. Утім тих, хто став на її захист, виявилося більше.

Про це повідомляють #Букви.

Днями на американському сайті електронних петицій Change.org з’явилася вимога відсторонити директорку школу Eden High School (Сент-Катарінс, Онтаріо) Шерон Бернс.

Понад 500 підписантів, зокрема, батьки та родичі тих, хто навчається у цій школі, були обурені поведінкою Бернс в соцмережах, а саме — її дописом, присвяченим британському хеві-метал гурту Iron Maiden.

Допис, який наразі видалено, було розміщено на сторінці директорки в Instagram. У ньому жінка поділилася своїм захопленням гуртом, використовуючи “сатанинські образи”, вважають автори та підписанти петиції.

Йдеться про фото ляльки-талісмана гурту — зомбі Едді. Біля нього на світлині був папірець із написом “666” в сердечку.

Видалення допису не задовольнило підписантів петиції, тож вони заявили:

“Вона має знати, що простого видалення повідомлення недостатньо. Вона офіційно продемонструвала свої наміри й що вона не здатна підтримувати цінності, які потрібні сім’ям в школі. Її наміри були підозрілими протягом багатьох років, але тепер ми можемо точно побачити, що вона відстоює. На щастя, у нас є скріншоти її повідомлення”.

Учні школи створили власну петицію з назвою “Нам потрібна місис Бернс”, що зібрала в десятки разів більше підписів (понад 22 тисячі проти 550).

“Це державна школа. Це не християнська школа. Якщо вам чомусь не подобається директор школи вашої дитини, онука, родича тощо — відправте його в іншу. Директорка школи доклала чимало зусиль, щоб нагадати студентам, що це — різноманітне місце. Вона навіть створила цілу молитовну кімнату для студентів, які сповідують релігію, відмінну від християнства, наприклад, іслам. Вона зробила школу безпечним місцем для багатьох людей. Вона не поширює нічого, крім любові і доброти, і, ймовірно, є однією з найкращих і найбільш захоплених директорок, що коли-небудь працювали в школі”, — йдеться в другій петиції.

Зрештою автори першої петиції припинили збір підписів.