12-річний Беньямін Ахмед з північного Лондона отримав від продажу своїх цифрових зображень китів понад 400 тисяч доларів.

Історію школяра розповіло британське видання The Telegraph.

Беньямін Ахмед займається програмуванням з п’ятирічного віку. Він використав свої навички, щоб намалювати китів у піксельній формі та створити тисячі унікальних версій малюнка.

“Я не природжений художник, але я переглянув кілька відео на YouTube і дуже швидко навчився малювати китів у піксельної формі. Мені знадобилося кілька тижнів, щоб створити базові зображення і різні аксесуари, а потім я ввів їх у свою програму”, — розповів хлопець.

Відрізняються лише кольори та аксесуари. Ось деякі з робіт:

Потім школяр виставив свою колекцію Weird Whales на аукціоні як NFT-токен (покупці отримують сертифікат, що гарантує право власності на ці твори). До придбання доступні тисячі зображень.

Операції здійснюються у криптовалюті, тож Беньямін може стати наймолодшою ​​людиною, що заробила 1 мільйон доларів у криптовалюті. Хоча Беньямін не може одразу вивести свої гроші, цей варіант є зручним для хлопця, бо він не має банківського рахунка.

Перший аукціон відбувся в липні. Тоді Беньямін заробив близько 159 тисяч доларів у криптовалюті Ethereum. Відтоді він заробив понад 400 тисяч доларів. Сам Беньямін каже, що те, що відбулося — “це чудово”.

“У той день, коли я виставив їх на продаж, вони стали вірусними і були розкуплені за дев’ять годин”, — зазначив він.

Крім доходів від продажів, Беньямін також отримував гонорар у розмірі 2,5% щоразу, коли його роботи продавалися колекціонерами на вторинних онлайн-ринках.

І Беньяміна, і його старшого брата Юсуфа навчив програмувати їхній батько Імран, який розробляв програмне забезпечення для Лондонської фондової біржі.

“Я так пишаюся Беньяміном і його досягненнями. Люди шоковані тим, що така молода людина може створити щось подібне, і у нас були люди, які думали, що це, мабуть, російський хакер, який вдає дитину, а не 12-річний школяр з Лондона”, — зазначив Імран.

Він акцентував, що продане Беньяміном мистецтво — “значно більше, ніж просто красиві картинки”.

“Тут багато математики та інформатики, особливо під час налаштування раритетів і розгортанні активів в блокчейні. Приємно, що людям подобається те, що він робить, вони інвестують в його потенціал”, — сказав батько хлопця.