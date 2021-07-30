Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Спочатку цей шматок торта був вручений Мойрі Сміт – члену королівської сім’ї, яка зберегла покриття торта в хорошому стані за допомогою харчової плівки.
Вона зберігала його в жерстяній коробці, до якої була прикріплена етикетка з написом: “Поводьтеся з обережністю – весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани” і датою – 27 липня 1981 року.
Її сім’я продала торт колекціонерові в 2008 році, і тепер він виставлений на аукціоні через 40 років після того, як Чарльз і Діана одружилися.
На великому шматку одного з 23 офіційних весільних тортів зображений королівський герб, пофарбований в золотий, червоний, синій і срібний кольори.
Аукціон розпочнеться 11 серпня, і очікується, що за лот можна буде виручити до 500 фунтів стерлінгів (понад 18 тисяч гривень).
Принц Уельський і леді Діана Спенсер одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року.
Пара розійшлася 11 років по тому, в 1992 році, і розлучилася в 1996 році.
- 1 липня принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 60 років. Попри те, що Леді Ді загинула понад два десятиліття тому, найвибагливіші модниці й досі наслідують її стиль.