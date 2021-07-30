Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Спочатку цей шматок торта був вручений Мойрі Сміт – члену королівської сім’ї, яка зберегла покриття торта в хорошому стані за допомогою харчової плівки.

Вона зберігала його в жерстяній коробці, до якої була прикріплена етикетка з написом: “Поводьтеся з обережністю – весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани” і датою – 27 липня 1981 року.

Її сім’я продала торт колекціонерові в 2008 році, і тепер він виставлений на аукціоні через 40 років після того, як Чарльз і Діана одружилися.

На великому шматку одного з 23 офіційних весільних тортів зображений королівський герб, пофарбований в золотий, червоний, синій і срібний кольори.

Аукціон розпочнеться 11 серпня, і очікується, що за лот можна буде виручити до 500 фунтів стерлінгів (понад 18 тисяч гривень).

Принц Уельський і леді Діана Спенсер одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року.

Пара розійшлася 11 років по тому, в 1992 році, і розлучилася в 1996 році.