Про це повідомив власник київської піцерії Леонід Остальцев у своєму профілі в Instagram.

Актор вперше приїхав до України. Його також помітили під час прогулянки Інститутською в Києві.

Згодом спільне фото з Пенном виклав Леонід Остальцев, додавши, що його заклад не вперше відвідують відомі особи.

“У нас були президенти, посли, міністри оборони та інші. Тому поява Шона Пенна є приємною та крутою, але вона не є “незвичною”, – наголосив Остальцев.