Про це повідомив власник київської піцерії Леонід Остальцев у своєму профілі в Instagram.
Актор вперше приїхав до України. Його також помітили під час прогулянки Інститутською в Києві.
Згодом спільне фото з Пенном виклав Леонід Остальцев, додавши, що його заклад не вперше відвідують відомі особи.
“У нас були президенти, посли, міністри оборони та інші. Тому поява Шона Пенна є приємною та крутою, але вона не є “незвичною”, – наголосив Остальцев.
- У 2019 відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз приїхав до Києва.
- Його також помітили у київському метрополітені.