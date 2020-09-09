Американське реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" закривається після 14 років в ефірі.

Про це повідомила Кім Кардашьян на своїй сторінці в Instagram.

“З важким серцем ми всією сім’єю прийняли важке рішення попрощатися з “Сімейством Кардашьян”. Неймовірно вдячна всім, хто спостерігав і підтримував мене і мою сім’ю протягом останніх 14 неймовірних років. Це шоу зробило нас такими, якими ми є, і я назавжди залишуся в боргу перед тими, хто зіграв роль у формуванні нашої кар’єри і назавжди змінив наше життя”, – написала модель.

Вона також повідомила, що останній сезон вийде в ефір на початку 2021 року.

Прем’єра проекту відбулася 14 жовтня 2007 року. З моменту появи кожен вихід історій за участю сімейства Кардашьян незмінно показував високі рейтинги. Саме глядачі зробили цю програму довгожителем ефіру розважального телеканалу

За 14 років було випущено 20 сезонів реаліті-шоу.