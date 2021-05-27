Відома американська шоураннерка Аманда Сігел напише сценарій для одного з спін-оффов "Ігри престолів" — "10 000 кораблів".

Про це повідомляє видання Deadline.

До цього Сігел була шоураннеркою серіалу “Хелстром”, виконавчою продюсеркою драми Стівена Кінга “Імла” і розробляла телесеріал за мотивами відеогри Skull & Bones від Ubisoft.

Очікується, що сюжет серіалу “10 000 кораблів” буде зосереджений на принцесі Німерії й членах ройнарів, які вижили та вирушили з Ессоса в Дорн після їхньої поразки від Валірійского Фригольда у Другій пряній війні.

Ця історія сталася за 1000 років до подій, описаних в книгах “Пісня льоду і полум’я”. Ар’я Старк, яку зіграє Мейсі Вільямс, назвала свого лютоволка в честь тієї самої принцеси Німерії.

Поки подробиці виробництва серіалу не розголошуються. У HBO також від коментарів відмовилися.

Проєкт має стати одним з трьох спін-оффів “Гри престолів”, які зараз знаходяться в розробці.