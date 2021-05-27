Про це повідомляє видання Deadline.
До цього Сігел була шоураннеркою серіалу “Хелстром”, виконавчою продюсеркою драми Стівена Кінга “Імла” і розробляла телесеріал за мотивами відеогри Skull & Bones від Ubisoft.
Очікується, що сюжет серіалу “10 000 кораблів” буде зосереджений на принцесі Німерії й членах ройнарів, які вижили та вирушили з Ессоса в Дорн після їхньої поразки від Валірійского Фригольда у Другій пряній війні.
Ця історія сталася за 1000 років до подій, описаних в книгах “Пісня льоду і полум’я”. Ар’я Старк, яку зіграє Мейсі Вільямс, назвала свого лютоволка в честь тієї самої принцеси Німерії.
Поки подробиці виробництва серіалу не розголошуються. У HBO також від коментарів відмовилися.
Проєкт має стати одним з трьох спін-оффів “Гри престолів”, які зараз знаходяться в розробці.
- Раніше американський канал HBO оприлюднив перші фото зі зйомок серіалу “Дім дракона” (“House of the Dragon”), який є приквелом популярного телесеріалу в жанрі фентезі “Гра престолів”.