Про це пише Variety.
Showtime замовив новий сезон, який буде складатися з десяти серій. Їх зйомки повинні початися в 2021 році.
Зазначається, що шоураннером проєкту залишиться Клайд Філліпс, а серійним вбивцею – Майк Сі Холл. Подробиці сюжету серіалу поки тримаються в секреті.
Серіал виходив з 2006 по 2013 рік. Він розповідає про Декстера Моргана, вигаданого серійного вбивцю, що працює судовим експертом в поліції Маямі. “Декстер” неодноразово номінувався на різні премії, такі як “Еммі”, IGN, Satellite Award і “Сатурн”.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
- Кінокритики USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. До переліку також потрапив трилер “Декстер”, що закінчився дивним рішенням головного персонажа (Майкл С. Холл) підлаштувати свою смерть і стати лісорубом.