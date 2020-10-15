Через 8 років після закриття телеканал Showtime анонсував повернення культового серіалу про маніяка-судмедексперта "Декстер".

Про це пише Variety.

Showtime замовив новий сезон, який буде складатися з десяти серій. Їх зйомки повинні початися в 2021 році.

Зазначається, що шоураннером проєкту залишиться Клайд Філліпс, а серійним вбивцею – Майк Сі Холл. Подробиці сюжету серіалу поки тримаються в секреті.

Серіал виходив з 2006 по 2013 рік. Він розповідає про Декстера Моргана, вигаданого серійного вбивцю, що працює судовим експертом в поліції Маямі. “Декстер” неодноразово номінувався на різні премії, такі як “Еммі”, IGN, Satellite Award і “Сатурн”.