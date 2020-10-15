Про це пише Variety.

Showtime замовив новий сезон, який буде складатися з десяти серій. Їх зйомки повинні початися в 2021 році.

Зазначається, що шоураннером проєкту залишиться Клайд Філліпс, а серійним вбивцею – Майк Сі Холл. Подробиці сюжету серіалу поки тримаються в секреті.

Серіал виходив з 2006 по 2013 рік. Він розповідає про Декстера Моргана, вигаданого серійного вбивцю, що працює судовим експертом в поліції Маямі. “Декстер” неодноразово номінувався на різні премії, такі як “Еммі”, IGN, Satellite Award і “Сатурн”.

  • Кінокритики USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. До переліку також потрапив трилер “Декстер”, що закінчився дивним рішенням головного персонажа (Майкл С. Холл) підлаштувати свою смерть і стати лісорубом.