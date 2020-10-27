Він намалював вже 256 картин.

Бот назвали GANksy, в честь генеративно-змагальної мережі (GAN – generative adversarial network). Малювати в стилі Бенксі бота вдалося навчити всього за п’ять днів. Тепер його картини максимально схожі з тими, які залишає на стінах лондонських вулиць нікому невідомий Бенксі.

Розробник розповів, що штучний інтелект рівнявся на роботи Бенксі, як зразок.

За словами Раунду, його бот – “вуличний художник, візуальний геній, чиї роботи відображають неспокійну реальність”.

“Трохи дивно читати хвалебні відгуки про таланти GANksy. Адже його картини – це абстрактні згустки і зловісні істоти-мутанти. Ніяких тобі щурів, поліцейських і дівчаток з кульками”, – написав творець бота про роботи свого творіння.

Всі 256 малюнків GANksy можна придбати. Роботи продаються по черзі. Тобто спочатку необхідно купити його першу картину, потім другу, третю і так далі. Що стосується їх вартості, то ціна першого малюнка становила 1,3 долара. Кожне наступне зображення буде дорожче на суму від вартості попередньої картини.

Раунд також зазначив, що вважає бота і його малюнки не більше, ніж забавою і сподівається, що реальний Бенксі на нього не образиться.

“Вуличне мистецтво таке різноманітне і так залежить від контексту, а все через те, що мережа змогла навчити бота – відтворювати деякі текстури і форми без розуміння об’єктів і тематики. Це навіть не наслідування побаченого, а освоєння якоїсь малої частини”, – написав він.