В останній день літа співачка присвятила допис щорічному фестивалю Notting Hill Carnival, що мав відбутися в Лондоні, але був скасований через епідемію COVID-19.

Артистка висловила жаль через скасування заходу і показала своє вбрання. На фото виконавиця одягнена в сірі легінси і бікіні з принтом прапора Ямайки. Обрав доповнили золоті прикраси — браслети, сережки та кольє. Також у співачки незвичайна зачіска — традиційна для африканських народів банту.

Менш ніж за добу нове фото зірки зібрало понад 4,3 млн лайків та сотні схвальних коментарів.

“Ти просто зламала цей Інтернет”,”Як завжди прекрасна”, “Ти прекрасна, якою би ти не була, і твій голос ангельський”, “Королева”, — писали фанати Адель.

Одночасно у коментарях під дописом співачка розгорілася дискусія з приводу того, чи доречною є зачіска співачки. Деякі звинувачували її в культурній апропріації.

Згідно з концепцією культурної апропріації, запозичення або використання елементів однієї культури (як, наприклад, зачіски) членами іншої розглядається як негативне явище.