Голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Завдяки команді клініки Клівленда у мене є новий аортальний клапан”, – написав актор.

Шварценеггер зазначив, що цей клапан не перший, він замінив старий, раніше поставлений лікарями.

“Я відчуваю себе фантастично і вже гуляю по вулицях Клівленда, насолоджуючись його дивовижними статуями. Дякую всім лікарям і медсестрам в моїй команді!” – додав він.

Нагадаємо, що у Шварценеггера вроджений порок серця, через що йому необхідний штучний клапан.