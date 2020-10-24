Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
“Завдяки команді клініки Клівленда у мене є новий аортальний клапан”, – написав актор.
Шварценеггер зазначив, що цей клапан не перший, він замінив старий, раніше поставлений лікарями.
“Я відчуваю себе фантастично і вже гуляю по вулицях Клівленда, насолоджуючись його дивовижними статуями. Дякую всім лікарям і медсестрам в моїй команді!” – додав він.
Нагадаємо, що у Шварценеггера вроджений порок серця, через що йому необхідний штучний клапан.
- Користувач Reddit подарував популярному акторові Арнольду Шварценеггеру трубку за мотивами фільму “Термінатор”.