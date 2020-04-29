Відео актор опублікував на своїй сторінці в  Instagram.

Виявляється, у його ослика Лулу день народження.

“У нас сьогодні день народження! Лулу виповнився рік”, – написав Шварценеггер.

Він виклав відео, на якому сидить за столом, а поруч з ним стоїть Лулу. Шварценеггер співає своєму улюбленцю пісню Happy Birthday і годує ослика святковим пирогом.

У Лулу виявився хороший апетит, і він з’їв все приготоване для нього частування.

 

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We have a birthday today! Lulu turned 1. We celebrated by letting her fill herself up with goodies.

Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)