Відео актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Виявляється, у його ослика Лулу день народження.
“У нас сьогодні день народження! Лулу виповнився рік”, – написав Шварценеггер.
Він виклав відео, на якому сидить за столом, а поруч з ним стоїть Лулу. Шварценеггер співає своєму улюбленцю пісню Happy Birthday і годує ослика святковим пирогом.
У Лулу виявився хороший апетит, і він з’їв все приготоване для нього частування.
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We have a birthday today! Lulu turned 1. We celebrated by letting her fill herself up with goodies.
- Актор Арнольд Шварценеггер розмістив відеоролик, в якому він намагається спокійно поїсти, а його тварини час від часу намагаються урвати шматок з тарілки.