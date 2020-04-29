Американський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер привітав свого ослика з річницею, співає йому пісню і годує смакотою.

Відео актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Виявляється, у його ослика Лулу день народження.

“У нас сьогодні день народження! Лулу виповнився рік”, – написав Шварценеггер.

Він виклав відео, на якому сидить за столом, а поруч з ним стоїть Лулу. Шварценеггер співає своєму улюбленцю пісню Happy Birthday і годує ослика святковим пирогом.

У Лулу виявився хороший апетит, і він з’їв все приготоване для нього частування.