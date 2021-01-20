Колишній губернатор Каліфорнії та відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер вакцинувався проти коронавірусу та оригінально закликав інших вчинити так.

Ролик про це він оприлюднив у своєму Instagram.

На відео можна побачити Шварценеггера у мобільному пункті вакцинації. До нього підходить медсестра, аби зробити щеплення, а він каже: “Поклади цю голку на місце!”.

Це посилання на відому фразу з фільму “Подарунок на Різдво” за участі актора — “Поклади цю печеньку на місце!”.

Після того, як він отримав щеплення, він подякував медсестрі та сказав, що радитиме робити вакцинацію всім.

На завершення блиснув фразою з фільму “Термінатор”.

“Йдемо зі мною, якщо хочеш жити”, — сказав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)