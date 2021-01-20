Ролик про це він оприлюднив у своєму Instagram.
На відео можна побачити Шварценеггера у мобільному пункті вакцинації. До нього підходить медсестра, аби зробити щеплення, а він каже: “Поклади цю голку на місце!”.
Це посилання на відому фразу з фільму “Подарунок на Різдво” за участі актора — “Поклади цю печеньку на місце!”.
Після того, як він отримав щеплення, він подякував медсестрі та сказав, що радитиме робити вакцинацію всім.
На завершення блиснув фразою з фільму “Термінатор”.
“Йдемо зі мною, якщо хочеш жити”, — сказав він.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Раніше обраний президент США Джозеф Байден отримав щеплення проти коронавірусу COVID-19 в прямому етері.