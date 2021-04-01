Про це пише People.

На фото в оточенні 4-річного принца Олександра і 3 річного принца Гавриїла присутній також третій син подружжя – Юліан, який народився всього кілька днів тому.

“Життя подарувало мені не одного, а чотирьох прекрасних принців”, – прокоментувала фото синів і чоловіка Софія.

На другому знімку вона показала своїх трьох синів, на якій молодший Юліан тримає в роті великий палець Олександра.

Хоча це перші фотографії тріо королівських братів разом, раніше принцеса Софія показувала вже портрет новонародженого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Згідно із заявою шведського королівського двору, принцу Юліану, який отримав друге ім’я -Герберт Фольке, було подаровано герцогство Халланд. Він сьомий в черзі на шведський престол і восьмий онук короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії.