Про це пише People.
На фото в оточенні 4-річного принца Олександра і 3 річного принца Гавриїла присутній також третій син подружжя – Юліан, який народився всього кілька днів тому.
“Життя подарувало мені не одного, а чотирьох прекрасних принців”, – прокоментувала фото синів і чоловіка Софія.
На другому знімку вона показала своїх трьох синів, на якій молодший Юліан тримає в роті великий палець Олександра.
Хоча це перші фотографії тріо королівських братів разом, раніше принцеса Софія показувала вже портрет новонародженого.
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Згідно із заявою шведського королівського двору, принцу Юліану, який отримав друге ім’я -Герберт Фольке, було подаровано герцогство Халланд. Він сьомий в черзі на шведський престол і восьмий онук короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії.
- 26 березня 41-річний шведський принц Карл Філіп і його 36-річна дружина принцеса Софія стали батьками втретє.