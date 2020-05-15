Реліз альбому відбувся 15 травня на платформах Youtube, Apple Music, Spotify та інших.

В альбом “Starz”, що став 4-х студійним альбомом виконавця і 7-го повного роботою виконавця, увійшли 16 треків:

  1. My Agenda
  2. Yayo
  3. Boylife In EU
  4. Violence
  5. Outta My Head
  6. Dance In The Dark
  7. Acid At 7/11
  8. Starz feat. Ariel Pink
  9. Hellraiser
  10. Butterfly Paralyzed
  11. Dogboy
  12. Iceheart
  13. Pikachu
  14. Low
  15. Sunset Sunrice
  16. Put Me In A Spell

Раніше Yung Lean презентував кліпи на деяких треки, що увійшли до альбому:

My Agenda

Violence + Pikachu

Boylife In EU

Варто зазначити, що останній студійний альбом виконавця вийшов в листопаді 2017 року. Після цього він випускав тільки сингли, мікстейп (збірники треків).

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