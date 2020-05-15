Реліз альбому відбувся 15 травня на платформах Youtube, Apple Music, Spotify та інших.
В альбом “Starz”, що став 4-х студійним альбомом виконавця і 7-го повного роботою виконавця, увійшли 16 треків:
- My Agenda
- Yayo
- Boylife In EU
- Violence
- Outta My Head
- Dance In The Dark
- Acid At 7/11
- Starz feat. Ariel Pink
- Hellraiser
- Butterfly Paralyzed
- Dogboy
- Iceheart
- Pikachu
- Low
- Sunset Sunrice
- Put Me In A Spell
Раніше Yung Lean презентував кліпи на деяких треки, що увійшли до альбому:
My Agenda
Violence + Pikachu
Boylife In EU
Варто зазначити, що останній студійний альбом виконавця вийшов в листопаді 2017 року. Після цього він випускав тільки сингли, мікстейп (збірники треків).
- Раніше повідомлялося, що американський репер Даніель Ернандес (6ix9ine) хотів пожертвувати 200 тис. доларів на допомогу дітям, але благодійна кампанія No Kid Hungry відмовилася їх приймати.