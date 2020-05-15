23-річний шведський реп-виконавець Yung Lean, який став популярним завдяки YouTube, випустив новий студійний альбом.

Реліз альбому відбувся 15 травня на платформах Youtube, Apple Music, Spotify та інших.

В альбом “Starz”, що став 4-х студійним альбомом виконавця і 7-го повного роботою виконавця, увійшли 16 треків:

My Agenda Yayo Boylife In EU Violence Outta My Head Dance In The Dark Acid At 7/11 Starz feat. Ariel Pink Hellraiser Butterfly Paralyzed Dogboy Iceheart Pikachu Low Sunset Sunrice Put Me In A Spell

Раніше Yung Lean презентував кліпи на деяких треки, що увійшли до альбому:

My Agenda

Violence + Pikachu

Boylife In EU

Варто зазначити, що останній студійний альбом виконавця вийшов в листопаді 2017 року. Після цього він випускав тільки сингли, мікстейп (збірники треків).