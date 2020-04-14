Відео опубліковано на каналі виконавця в YouTube.
Нове відео вже назвали “менш шизофренічним” і “більш конкретним”.
Традиційно, він співає про самотність і страждання через розлуку.
Варто зазначити, що останній студійний альбом виконавця вийшов у листопаді 2017 року. Після цього він випускав лише сингли, мікстейп (збірники треків).
Зазначимо, що Yung Lean приваблює слухачів цікавими бітами і розслаблюючим стилем подачі.
- Ексучасник легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні випустив кліп на композицію Who Cares.