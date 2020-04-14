Шведський реп-виконавець Yung Lean, який став популярним завдяки YouTube, випустив новий кліп на пісню "Насильство + Пікачу" (Violence + Pikachu).

Відео опубліковано на каналі виконавця в YouTube.

Нове відео вже назвали “менш шизофренічним” і “більш конкретним”.

Традиційно, він співає про самотність і страждання через розлуку.

Варто зазначити, що останній студійний альбом виконавця вийшов у листопаді 2017 року. Після цього він випускав лише сингли, мікстейп (збірники треків).

Зазначимо, що Yung Lean приваблює слухачів цікавими бітами і розслаблюючим стилем подачі.