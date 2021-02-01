Про це повідомляє BBC.
Ліза Енрот випередила 12 000 кіноманів з усього світу, які подали заявки.
Через пандемію провести кінофестиваль у звичному форматі не вдалося. Організатори заявили, що шукають справжнього фаната кіно, який емоційно і психологічно відповідав би завданню подивитися всі 60 фільмів фестивальної програми.
Медсестра Ліза Енрот проведе тиждень на самоті на маяку Патер-Ностер на острові Хамнескар без телефону, комп’ютера, книг та інших розваг.
Однак у неї буде планшет, користуватися яким можна буде лише обмежений період часу – щоб записувати відеощоденник. Разом з нею з міркувань безпеки на острові буде ще одна людина – співробітник кінофестивалю. Він буде перевіряти, як у неї справи один раз на день.
“Вітер, море, можливість на тиждень побути частиною абсолютно іншої реальності – все це дійсно привабливо”, – говорить медсестра.
Енрот живе в Сковді, невеликому містечку на схід від Гетеборга. Там вона відвідує місцевий кіноклуб.
Генеральна директорка фестивалю Мірьяна Вестер сказала, що вважає правильним надати цю унікальну можливість саме одному з численних героїв, які працюють у сфері охорони здоров’я під час пандемії.
- Раніше повідомлялося, що Ґетеборзький кінофестиваль шукає одного добровольця, якого відправить на острів у Північному морі, і буде тиждень показувати фільми фестивальної програми.