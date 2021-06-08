Зірка популярного серіалу "Друзі" Девід Швіммер поділився зворушливою світлиною, на якій він ніжно обіймає свою колегу Дженніфер Еністон.

Фото Девід опублікував в Instagram.

Девід Швіммер поділився ще кількома фотографіями з “друзями”.

На цих фотографіях Швіммер і його колеги по “Друзям” (Еністон, Метт Леблан, Меттью Перрі, Кортні Кокс і Ліза Кудров) позують разом, а ще з директором і виконавчим продюсером Беном Вінстоном.

Останнє фото Девід Швіммер підписав: “Після дуже довгого дня, останні обійми ночі”.

“Дякую @hbomax за те, що зібрали нас разом …”

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зніманні взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку знімання було під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.