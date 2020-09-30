Про це пише Deadline.

Права на прокат проєкту придбала студія Amazon.

Другу частину “Бората” знімали таємно під час самоізоляції через епідемію коронавірусу. Сюжет поки не відомий, але, за даними Variety, він зосередиться навколо вигаданого персонажа, казахського журналіста Бората Сагдієва.

Зазначається, що оригінальний фільм під назвою “Борат: вивчення американської культури на благо славного народу Казахстану”, який вийшов в обмежений прокат в 2006 році, став комерційним хітом, зібравши 262 мільйони доларів в прокаті. Крім того, Коен отримав “Золотий глобус” за роль головного героя, а сценарій був номінований на “Оскар”.