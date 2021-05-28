Про це йдеться в статті видання The Hollywood Reporter про найвпливовіших юристів в кіноіндустрії.
У профайлі на адвоката Уоррена Дерна (юридична фірма Sloane Offer Weber & Dern) перераховані угоди, які юрист успішно оформив останнім часом.
Серед його клієнтів були відомі режисери, зокрема, Зак Снайдер та Тодд Філліпс. В статті зазначено, що Тодд Філліпс уклав угоду на спільне написання наступної частини “Джокера”. Warner Bros. поки що офіційно не підтвердила цю інформацію, але і не спростувала.
Чутки про появу сиквелу “Джокера” з’являються не вперше. У листопаді 2019 року, коли “Джокер” був у світовому прокаті, The Hollywood Reporter повідомила, що студія запустила розробку сиквелу.
Але видання Deadline спростовувало цю заяву і з посиланням на інсайдерів інформувало, що між Warner Bros. і Філліпсом взагалі не було переговорів.
- Нагадаємо, останній фільм про Джокера вийшов на екрани восени 2019 року. Його було названо найкращим кінокоміксом в історії.
- Актор Гоакін Фенікс отримав “Оскар” за головну роль у стрічці, а сам фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю та ще ряд престижних кінопремій.
- До того ж “Джокер” став найприбутковішим кінокоміксом в історії, зібравши в прокаті понад 1 млрд доларів.
- У жовтні 2020 року персонаж відсвяткував 80-річчя. Warner Bros. випустила документальний фільм про Джокера до річниці.