Відповідні фото він опублікував в своєму Instagram-акаунті.

На фото Джош сидить на маленькому рожевому унітазі, що належить його дочці Вестлін Рейн, спустивши штани до щиколоток. Таким чином він продемонстрував малятку, як їй слід їм користуватися.

“Немає нічого кращого сили прикладу”, – прокоментував він фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Josh Brolin (@joshbrolin)

Джош і його дружина Кетрін Бролін оголосили про народження Вестлін в листопаді 2018 року, тоді актор поділився відео, на якому його тоді ще новонароджена дівчинка міцно спала. На минуле Різдво пара вітала свою другу дитину, дівчинку на ім’я Чапел Грейс.

Джош і Кетрін одружилися у вересні 2016 року. У актора також є двоє дорослих дітей від першого шлюбу з актрисою Еліс Адер – 26-річна дочка Іден і 32-річний син Тревор.