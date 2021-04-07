Популярний актор Сильвестр Сталлоне не з'явиться в наступній частині серії боксерських мелодрам "Крід", яка є відгалуженням серії "Рокі".

Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Чутки про його відсутність поширилися після того, як він відповів користувачеві Instagram, що заявив про це.

Представник Сталлоне підтвердив виданню, що актор не братиме участі в фільмуванні спін-оффа.

Сталлоне повторив свою культову роль Рокі Бальбоа у двох попередніх фільмах як наставника персонажа Майкла Б. Джордана. За свою гру у фільмі 2015 року, він був номінований на премію “Оскар” як найкращий актор другого плану.

За цим фільмом виник “Крід 2”, який вийшов у листопаді 2018 року. Обидва фільми мали добрі касові збори та успіх у критиків.

Очікується, що студія MGM випустить триквел у кінопрокат 24 листопада 2022 року.