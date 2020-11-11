Популярний актор Сильвестр Сталлоне виставить на торгах в Нью-Йорку особисту колекцію наручних годинників.

Про це повідомляє Hypebeast.

Зокрема, аукціонний будинок Phillips виставить на торги п’ять годин через особистої колекції актора.

Серед них буде годинник Panerai, в яких Сталоне з’явився у фільмі “Денне світло” 1996 року. Його прогнозована вартість коливається від 40 до 80 тис. доларів.

Також Сталлоне виставить на аукціоні четверо годинників від бренду Richard Mille.

Годинник Richard Mille RM032-TI, в якому він з’явився в бойовику “Нестримні-3”, оцінюється в 60-120 тис. доларів. А прогнозована вартість моделі Richard Mille RM025-01 Tourbillon Chronograph Adventure становить 250-500 тис. доларів.

Крім того, ще два годинники від Richard Mille оцінюються в 350-700 тис. доларів і в 300-600 тис. доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Phillips (@phillipsauction) 10 Ноя 2020 в 6:33 PST