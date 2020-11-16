Режисер Джеймс Ганн оголосив, що Сильвестр Сталлоне зіграє роль в його майбутньому супергеройському сіквелі "Загін самогубців".

Про це він написав у своєму Instagram.

“Мені завжди подобалося працювати з моїм другом Сильвестром Сталлоне, і наша сьогоднішня робота над The ​​Suicide Squad (“Загін самогубців”) не стала винятком. Незважаючи на те, що Слай – культова кінозірка, більшість людей до сих пір не уявляють, який приголомшливий актор цей хлопець “, – написав режисер і опублікував Селфі з актором.

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Сталлоне раніше працював з Ганном над “Правоохоронцями Галактики-2” 2017 го року.

В “Загін самогубців” знімаються Марго Роббі, Ідріс Ельба, Віола Девіс, Джон Сіна, Пітер Капальді і інші.

Фільм вийде в прокат 6 серпня 2021 року.