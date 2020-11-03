74-річний президент США Дональд Трамп і 77-річний кандидат від Демократичної партії Джо Байден мають за плечима неабиякий життєвий досвід.

Британська телерадіокомпанія ВВС представила добірку фотографій, що охоплюють їхні життя.

Ранні роки

Президент Дональд Трамп у військовій формі

18-річний Дональд Трамп у військовій формі із щорічника Нью-Йоркській військової академії за 1964 рік.

Дональд Джон Трамп народився після Другої світової війни в червні 1946 року і був четвертою дитиною нью-йоркського магната нерухомості Фреда Трампа і Мері Енн Маклауд Трамп. Незважаючи на багатство сім’ї, він повинен був виконувати найчорнішу роботу в компанії свого батька, і в 13 років його відправили у військову академію після того, як він почав погано себе вести в школі.

Він навчався в Пенсильванському університеті і став фаворитом свого батька в сімейному бізнесі після того, як його старший брат Фред вирішив стати пілотом.

Джо Байден в 1967 році, 25 років

Джозеф Робінетт Байден-молодший народився в Скрантоні, штат Пенсільванія, в 1942 році. Він був першим з чотирьох дітей ірландсько-американської католицької сім’ї. Найбільшим випробуванням для молодого Джо було подолання дефекту мови – заїкання, від якого він страждав у старшій школі. Його техніка розмови перед дзеркалом дала свої плоди через кілька місяців.

Байден вчився в Університеті Делавера, а потім на юридичному факультеті Сіракузького університету.

Пізніше він одружився на своїй першій дружині Нейл і почав свою політичну кар’єру у Вілмінгтоні.

1970-ті роки

Дональд Трамп у 1976 році

Трамп каже, що він увійшов в бізнес з нерухомістю з “невеликою” позикою в 1 мільйон доларів від свого батька, перш ніж приєднатися до компанії Фреда Трампа. Там він допомагав керувати великими активами житлових комплексів в Нью-Йорку, в кінцевому підсумку отримав контроль над компанією. У 1971 році він перейменував її в Trump Organization.

Шість років по тому Дональд Трамп одружився на своїй першій дружині, Івані Зельнічковій, чеській спортсменці і моделі. Його діти від першого шлюбу – Дональд-молодший, Іванка і Ерік – тепер допомагають керувати Trump Organization, хоча він як і раніше є виконавчим директором.

Сенатор Джозеф Байден прийняв присягу в лікарняній палаті

Обраний сенатор Джо Байден приймає присягу в лікарні, його тесть Роберт Хантер спостерігає за його сином Бо Байденом.

Джо Байден з нетерпінням чекав, щоб зайняти своє місце в Сенаті США, будучи обраним у 1972 році, коли сталася трагедія. Його дружина і маленька дочка Наомі загинули в автокатастрофі. Його сини Бо і Хантер були серйозно поранені.

Відомо, що Байден склав присягу на посаді сенатора від Демократичної партії протягом свого першого терміну в лікарняній палаті своїх маленьких синів.

1980-і роки

Дональд Трамп в своєму персональному вертольоті над Нью-Йорком

В кінці 1970-х років Трамп розширив свої амбіції, перемістивши акцент на власність з Брукліна і Квінса на розкішний Манхеттен. Купивши застарілий готель і перетворивши його в Grand Hyatt, він побудував найвідомішу власність Трампа – 68-поверхову вежу Трампа на П’ятій авеню. Вона відкрилася в 1983 році.

Потім пішли інші об’єкти, що носять відома назва – Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower – і його потужний бренд почав залучати інтерес ЗМІ.

Але не все, до чого він торкався, перетворилося в золото. Чотири підприємства Трампа заявили про банкрутство.

Сенатор США Джозеф Байден виступає на пресконференції зі своєю дружиною

Сенатор Байден зі своєю дружиною Джилл на прес-конференції оголошують про свій вихід з президентських перегонів.

Протягом перших 14 років у Вашингтоні Байден після смерті дружини і дочки зайнявся сім’єю. Він вирішив дати своїм синам видимість нормального життя і кожен день їздив з сімейного будинку в Делавері в Вашингтон, округ Колумбія. Врешті-решт він знову одружився – на шкільній вчительці Джилл Джейкобс, від якої у нього народилася ще одна дитина, Ешлі.

Байден увійшов до складу Судового комітету Сенату і почав формувати національний профіль. У 1987 році він вперше став балотуватися на пост президента США, але пішов після того, як його звинуватили в плагіаті промови тодішнього лідера британської лейбористської партії Нілу Киннока.

1990-ті роки

Трамп з учасницями Miss USA і Miss Teen, січень 1999 р.

Однією власності було недостатньо для Трампа. У 1996 році він вирішив скупити кілька конкурсів краси: Міс Всесвіт, Міс США і Miss Teen. Що стосується особистого життя після розриву з Іваною, то він одружився на актрисі Марлі Мейплз в 1993 році.

У них народилася дочка Тіффані до розлучення в 1999 році – в тому ж році, коли помер батько Трампа.

“Мій батько був моїм джерелом натхнення”, – сказав тоді Трамп.

Сенатори Джо Байден і Тед Кеннеді під час слухань за твердженням Кларенса Томаса

11 жовтня 1991 року американська громадськість була прикута до телевізорів, коли Аніта Хілл, професор права з Університету Оклахоми, дала свідчення в Судовому комітеті Сенату. Комітет проводив слухання щодо висунення кандидатури до Верховного суду США Кларенса Томаса. Хілл стверджувала, що він неодноразово піддавав її сексуальним домаганням, коли вони обидва працювали на адміністрацію Рейгана.

Як голова комітету, слухання вів Джо Байден.

Слухання проводилося виключно “білої” комісією, що складається виключно з чоловіків, і кілька жінок, явно бажаючих підтримати версію Хілл, Байден НЕ викликав для дачі показань. Тому слухання неодноразово піддавали критиці.

Виступаючи в телеінтерв’ю в квітні 2019 року, Байден сказав, що “шкодує про те, як з нею обійшлися”.

2000-і

Дональд і Меланія Трамп

Дональд Трамп і Меланія Трамп, раніше Меланія Кнаусс, 1998 рік.

У 2003 році Трамп виступив в новому реаліті-шоу, яке зіграло на його репутації як бізнесмена, так і медійної особистості – Apprentice. У програмі учасники змагалися за право зайняти керівну посаду в комерційній імперії Трампа.

Він вів шоу протягом 14 сезонів. За час показу він заробив 213 мільйонів доларів.

Тим часом, в 2005 році він одружився на своїй нинішній дружині Меланії Кнаусс, моделі югославського походження. У пари є син, Беррон Вільям Трамп.

Барак Обама слухає Джо Байдена на сцені

Джо Байден виступає на сцені після того, як Барак Обама представив його своїм кандидатом на пост віце-президента на заході в Спрінгфілді, штат Іллінойс.

У Байдена був ще один шанс балотуватися на пост президента в 2008 році. 23 серпня 2008 р Обама представив Джо Байдена своїм кандидатом на пост віце-президента.

Це був виграшний квиток, і пара в кінцевому підсумку відбула два терміни, встановивши тісні робочі відносини, в яких Байден часто називав Обаму своїм “братом”.

2010-і

Президент Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп і Беррон Трамп

Президент Дональд Трамп вказує на свого сина Беррона в день інавгурації у Вашингтоні в 2017 році з першої леді Меланією.

Лише в червні 2015 року Трамп офіційно оголосив про свою участь в гонці за Білий дім. Його кампанія супроводжувалася скандалами, в тому числі появою записи за 2005 рік, на якій він робив непристойні висловлювання на адресу жінок і тверджень, в тому числі від членів його власної партії.

Трамп переміг на виборах 2016 року. Він став 45-м президентом США 20 січня 2017 року.

Президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден разом сміються

Барак Обама і Джо Байден реагують на виступ прем’єр-міністра Ірландії Брайана Коуена під час щорічного прийому на честь Дня Святого Патріка в Білому домі в 2010 році.

На церемонії в останні дні свого президентства Обама вручив Байдену Президентську медаль свободи – найвищу цивільну нагороду країни.

Це було успішне партнерство, але період не обійшовся без травм для Байдена, чий син Бо помер від раку мозку в 2015 році у віці 46 років. Молодший Байден вважався висхідною зіркою американської політики – губернатор штату Делавер в 2016 році.

2020 рік

Президент Дональд Трамп знімає маску після повернення в Білий дім з Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда 5 жовтня, після трьох днів госпіталізації через коронавірус.

Кампанія по переобранню Трампа проводилася на тлі пандемії коронавируса, в результаті якої померло 230 000 американців, і сам президент заразився. Перша леді Меланія Трамп і їх син Беррон теж заразилися вірусом, а також кілька співробітників Білого дому.

За кілька днів до виборів 3 листопада Трамп закликав штати уникати блокувань, продовжуючи при цьому проводити мітинги в штатах на полях битв.

Джо Байден розмовляє з пресою в міжнародному аеропорту Ері в Пенсільванії перед поверненням в Делавер 10 жовтня.

Розбіжності між двома суперниками президента з приводу коронавируса були ґрунтовними: Байден заявив, що ставлення президента до погіршується кризи з коронавірусів було “образою” для його жертв.

“Навіть якщо я виграю, доведеться докласти чимало зусиль, щоб покласти край цій пандемії”, – сказав він.