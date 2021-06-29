Роботи-собаки Spot від Boston Dynamics станцювали під пісню кей-поп-гурту BTS 2020 року "IONIQ: I'm On It".

Ролики опубліковано на YouTube-каналі Boston Dynamics.

Днями південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor завершила процес придбання американського виробника роботів Boston Dynamics.

Відсвяткувати це вирішили серією незвичних роликів. На одному з них роботи-собаки Spot граційно виконують танцювальні рухи під пісню відомого гурту BTS “IONIQ: I’m On It”.

В іншому ролику показано, як учасники гурту BTS грають з роботом-танцюристом.

У повідомленні в блозі компанія детально описала, яких неймовірних зусиль довелося докласти, аби роботи так танцювали.

“Все мало бути продумано заздалегідь і точно написано за сценарієм”, — зауважив Ерік Вітман, робототехнік Boston Dynamics.

Зазвичай роботи використовують для пересування вбудовані датчики або алгоритми обходу перешкод. Однак для танцю було потрібно зробити точне програмування кожного руху. Процес відбувався за участі професійної хореографині Моніки Томас.