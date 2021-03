Про це повідомляє американський телеканал СNN.

У новому епізоді шоу “Сімейство Кардаш’ян” (Keeping Up with the Kardashians) члени сім’ї побіжно торкнулися теми розлучення.

Наприклад, Хлої сказала, що Кім намагається не афішувати подробиці розриву з репером.

“Вона така спокійна і крута, і ми всі поважаємо це в ній. Але я знаю, що вона не обговорює розлучення з нами, тому що це дійсно впливає на неї. Кім переживає зараз дуже важкі часи. Я думаю, ми повинні її підтримати”, – сказала Хлої.

Мама Кім, Кріс, сказала, що турбується за дочку.

“Вона завжди так поводиться в складних ситуаціях. Думаю, у неї зараз багато турбот”, – зазначила вона.

Навіть Кім вперше з лютого порушила мовчання і прокоментувала розрив з Вестом:

“Не секрет, що всі ЗМІ зараз рясніють подробицями моїх відносин з Каньє. Але я завжди з великою повагою ставилася до проблем, які у нас є з Каньє, тому не виносила їх з сім’ї. Я натякаю на те, що ви все одно могли прочитати про них в Twitter. Не бачу сенсу знову обговорювати це в шоу”.

Вона додала, що впорається з розлученням і все буде добре.

Телезірка подала на розлучення 19 лютого. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступала за спільну юридичну опіку над дітьми. Також їм доведеться розділити спільно нажите майно і розібратися зі шлюбним контрактом. Згідно з його умовами, Кім повинна отримати фінансову компенсацію в разі розлучення.