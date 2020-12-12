Про це пише People.

Зокрема, Кім Кардаш’ян Вест, Хлоя Кардаш’ян, Кортні Кардаш’ян, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер і Кріс Дженнер підписали багаторічну угоду про “створення глобального контенту”, який транслюватиметься виключно на Hulu в США і на декількох платформах на міжнародному рівні.

Очікується, що прем’єра нового шоу від знаменитої родини відбудеться наприкінці 2021 року. Однак подробиці про нього поки не розголошуються.

Новина про масштабну угоду з’явилася всього через три місяці після того, як сім’я оголосила про своє рішення припинити свій давній реаліті-серіал “Сімейство Кардаш’ян”.