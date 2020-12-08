Про це пише PEOPLE.

Так, щорічно, у святвечір Різдва, 24 грудня, сім’я Кардаш’ян влаштовує грандіозну вечірку, на якій були присутні такі знаменитості, як Дрейк, Крістіна Агілера, Дженіфер Лопес та інші.

Цього року, за словами Хлої Кардаш’ян, святкування не буде через епідемію коронавірусу.

“Випадки COVID виходять з-під контролю в Каліфорнії. Тому ми вирішили, що ми не влаштовуємо різдвяну вечірку цьогоріч. Це вперше, коли ми не будемо влаштовувати різдвяну вечірку з 1978 року. Я вважаю, що здоров’я і безпека понад усе! Серйозно поставтеся до цієї пандемії”, – зазначила вона.

Хлоя також додала, що родина не робитиме спільного фото для своєї щорічної різдвяної листівки.