Фотографії опубліковані в Twitter-акаунті Кардашьян.
Сім’я Кардашян-Уест щороку постають в несподіваних образах, святкуючи Хелловін. Цього разу зоряна пара і їхні діти здивували шанувальників двічі.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян Уест замаскувалася під зірку “Короля тигрів” Керол Баскин з чотирма дітьми в образі тигренят і кращим другом Джонатаном Чебанов в ролі самого Джо Екзотика.
Окрім того пара відсвяткувала Хеллоуїн в костюмах Balenciaga.
Фото: Кім Кардашьян
Кім Кардашьян вирішила цього року не зупинятися тільки на костюмах для себе, Інстадіва переодягнула свій будинок. Зірка “Сімейства Кардашьян” перетворила свій будинок в гігантського рожевого павука в комплекті з коридорами, покритими білою павутиною з моторошними червоними вогнями.
Переглянути цей допис в Instagram
🕷🕷🕷 Halloween 2020 🕷🕷🕷 Go to my reels to see the full walkthrough of our home for Halloween
- Художник з Далласа (США, штат Техас) Стівен Новак створив дуже реалістичні декорації на Гелловін — муляжі трупів з простреленими головами, калюжі крові, пакети з частинами тіла — і прикрасив ними свою ділянку біля будинку. До нього кілька разів приїжджала поліція.