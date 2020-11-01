Фотографії опубліковані в Twitter-акаунті Кардашьян.

Сім’я Кардашян-Уест щороку постають в несподіваних образах, святкуючи Хелловін. Цього разу зоряна пара і їхні діти здивували шанувальників двічі.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян Уест замаскувалася під зірку “Короля тигрів” Керол Баскин з чотирма дітьми в образі тигренят і кращим другом Джонатаном Чебанов в ролі самого Джо Екзотика.

Окрім того пара відсвяткувала Хеллоуїн в костюмах Balenciaga.

Фото: Кім Кардашьян

Кім Кардашьян вирішила цього року не зупинятися тільки на костюмах для себе, Інстадіва переодягнула свій будинок. Зірка “Сімейства Кардашьян” перетворила свій будинок в гігантського рожевого павука в комплекті з коридорами, покритими білою павутиною з моторошними червоними вогнями.