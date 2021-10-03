"Сімпсони" разом із модним будинком Balenciaga випустили 10-хвилинне відео для суботнього тижня моди в Парижі, в якому навіть Гомер і Мардж Сімпсон були одягнені в Balenciaga.

Про це пише видання TMZ.

Епізод висміює французьку культуру моди: потягування дизайнерами сигарет, поїдання равликів і звичайно ж божевільні ціни на одяг.

Під час однієї зі сцен епізоду Гомер вийшов на подіум у куртці в стилі Каньє, в той час як мультяшні версії Анни Вінтур, Кім Кардаш’ян, Каньє Веста і Джастіна Бібера сиділи в першому ряду.

Хоча Кім і Каньє не були присутні на прем’єрі епізоду в Парижі, Кім дійсно носила тільки Balenciaga останні кілька тижнів. Її “весільною сукнею” на заході Каньє з нагоди виходу альбому Donda було вбрання від Balenciaga. Крім того, вона була одягнена в Balenciaga і на червоній доріжці The Met Gala.

Видання BoF зазначає, що креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія шукав оригінальний спосіб презентувати нову колекцію у Парижі. Він звернувся до творців “Сімпсонів” з пропозицією реалізувати задумане.

“Все моє життя залежить від вас, друзі. “Сімпсони” надихнули мене стати тим, ким я є”, – написав Гвасалія.

З цим мультсеріалом пов’язана власна історія дизайнера. Гвасалія дивився “Сімпсонів” з 10 років. П’ять років тому він зустрів свого чоловіка – Лоїка Гомеса (BFRND), у якого є татуювання із зображенням Гомера. Відтоді “Сімпсони” стали для пари особливим мультсеріалом.

Сценарій написали творці мультсеріалу. Гвасалія лише погодив його з правками щодо фіналу.

Зазначається, що у той вечір луки з нової колекції Balenciaga приміряли світові знаменитості, зокрема Наомі Кемпбелл, Cardi B, Еліот Пейдж та інші.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян викликала фурор своїм сміливим луком на Met Gala в понеділок (13 вересня) в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Проте одна з найбільших загадок того вечора полягала в тому, хто був з нею в такому ж таємничому вбранні.

Як виявилося, що на червоній доріжці на Met Gala 2021 поряд із Кім – креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.