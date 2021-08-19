Про це повідомляє видання Noticias.

У своїх соцмережах, де він відомий під ніком Dyhzy, хлопець вказав, що у нього з’явився новий небінарний ідентифікатор. Тепер в його документі, що посвідчує особу, в графі “стать” стоїть знак “X”, що позначає небінарну або невизначену стать.

Крім цього, син політика взяв нове ім’я Тані, скорочено від Естаніслао. Тепер його звуть Тані Фернандес Лучетті.

Раніше син президента в прямому ефірі в Instagram заявив: “Я не вважаю себе чоловіком, я вважаю себе небінарною людиною”.

Варто зазначити, що 21 липня президент країни Альберто Фернандес вручив три документа, що засвідчують особу, в яких не було вказано стать. “Є інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, і ми повинні їх поважати”, – підкреслив глава держави.