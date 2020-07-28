Про це повідомила в Facebook його мати Лариса Созаєва.

Созаєва проінформувала, що наразі Павло перебуває у хоспісі й продовжує боротьбу з раком. “Ми в хоспісі. Бій триває!”, — написала вона. Також Созаєва розповіла, що почала розмовляти із сином “про найважливіше — про життя і смерть”.

“Що мрії можуть не збуватися. Що одним щастить, іншим ні. Що він може одужати, а може і померти. Що мати похмурі думки не варіант. Що сподіватися і вірити потрібно. Що є рай і пекло, і від нас залежить, де ми проведемо вічність. Я вчила сина приймати зі стійкістю будь-яку звістку, особливо погану, як солдат йде на війну, адже він не знає чи повернеться живим з поля бою. Так саркома виявилася цим полем…”, — додала вона.