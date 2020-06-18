Видання Irishnews зробило підбірку фотографій найяскравіших моментів життя Пола.

Народився майбутній музикант в Ліверпулі. Його кар’єрі вже більше 60 років.

Свій нинішній день народження Пол разом з дружиною Ненсі Шивелл відсвяткують у США.

Життя і кар’єра Пола Маккартні в фотографіях

По праву історичний знімок, імовірно зроблений в 1959 році. Пол Маккартні (зліва), Джон Леннон і Джордж Харрісон репетирують в складі групи Quarrymen, за рік до того, як вони перетворилися в Бітлз.

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1966 рік. На фото Пол (махає рукою) і його товариші, в тому числі барабанщик Рінго Старр сідають у літак у Лондоні.

РА

Рік по тому The Beatles і раніше залишаються гуртом номер один у світі. Сер Пол зліва приєднується до Джону, Рінго і Джорджа для репетицій міжнародної телевізійної програми “Наш світ” у червні 1967 року.

РА

Це травень 1974 року, і Пол більше не в “Бітлз”. Група розбила мільйони сердець, коли розпалася у 1970 році. Пол в аеропорту “Хітроу” з дружиною Ліндою і дочкою Стелою, сьогодні відомою дизайнеркою одягу.

PA

1983 рік. Пол і Майкл Джексон зібралися в студії, щоб попрацювати над своїм дуетом Say Say Say.

Linda McCartney/PA

Сер Пол репетирує для сольного виступу у 1986 році на Royal Variety Performance у Лондонському театрі Royal.

РА

Хлопець з Ліверпуля став лицарем королівства у 1997 році. Королева Єлизавета вшанувала його за заслуги перед музикою. Це не буде його останній візит до Букінгемського палацу.

Adam Butler, РА

Сер Пол Маккартні зі своєю нареченою Хезер Міллс. Варто зазначити, що і другий шлюб Пола розпався.

Haydn West/PA

Сер Пол Маккартні і Хізер Міллс розійшлися у 2008 році. Пол залишає Високий суд Лондона після досягнення угоди про розлучення в розмірі 24,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Max Nash / PA

Пол зі своїми дочками – Марі та Стелою.

Carl Court/PA

У 2011 Пол Маккартні одружився на Ненсі Шивелл. Вони пов’язали себе узами шлюбу в мерії Мерілебон, де сер Пол одружився на першій дружині Лінді.

John Stillwell/PA

Через двадцять років після посвяти в лицарі королева зробила сера Пола Компаньйоном честі.

Yui Mok / PA

У 2019 Пол Маккартні випустив свою першу дитячу книгу. Варто зазначити, що у музиканта вісім онуків.

Ian West / PA

Факти про Пола Маккартні

Пола Маккартні називають одним з найбагатших і найуспішніших музикантів нашого часу. Йому належать кілька рекордів, які увійшли в книгу рекордів Гіннеса. Наприклад, його пісня Yesterday прозвучала на американському радіо понад 6 мільйонів разів, а виконували її 2200 чоловік. Також цей хіт утримує перше місце за кількістю записаних на нього кавер-версій – більше 3700.

Пол Маккартні – мультиінструменталіст. Він грає на бас-гітарі, акустичній гітарі, барабанах, піаніно.

Музикант записав кілька класичних творів. Наприклад, в 1991 році на замовлення ліверпульського Королівського музичного товариства він спільно з Карлом Девісом створив “ліверпульської Ораторію”.

У 2011 році Маккартні написав балет – романтичну казку Ocean’s Kingdom.

12 років тому Пол Маккартні приїжджав до Києва з концертом.