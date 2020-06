Видання Irishnews зробило підбірку фотографій найяскравіших моментів життя Пола.

Народився майбутній музикант в Ліверпулі. Його кар’єрі вже більше 60 років.

Свій нинішній день народження Пол разом з дружиною Ненсі Шивелл відсвяткують у США.

Життя і кар’єра Пола Маккартні в фотографіях

По праву історичний знімок, імовірно зроблений в 1959 році. Пол Маккартні (зліва), Джон Леннон і Джордж Харрісон репетирують в складі групи Quarrymen, за рік до того, як вони перетворилися в Бітлз.

1966 рік. На фото Пол (махає рукою) і його товариші, в тому числі барабанщик Рінго Старр сідають у літак у Лондоні.

Рік по тому The Beatles і раніше залишаються гуртом номер один у світі. Сер Пол зліва приєднується до Джону, Рінго і Джорджа для репетицій міжнародної телевізійної програми “Наш світ” у червні 1967 року.

Це травень 1974 року, і Пол більше не в “Бітлз”. Група розбила мільйони сердець, коли розпалася у 1970 році. Пол в аеропорту “Хітроу” з дружиною Ліндою і дочкою Стелою, сьогодні відомою дизайнеркою одягу.

1983 рік. Пол і Майкл Джексон зібралися в студії, щоб попрацювати над своїм дуетом Say Say Say.

Сер Пол репетирує для сольного виступу у 1986 році на Royal Variety Performance у Лондонському театрі Royal.

Хлопець з Ліверпуля став лицарем королівства у 1997 році. Королева Єлизавета вшанувала його за заслуги перед музикою. Це не буде його останній візит до Букінгемського палацу.

Сер Пол Маккартні зі своєю нареченою Хезер Міллс. Варто зазначити, що і другий шлюб Пола розпався.

Сер Пол Маккартні і Хізер Міллс розійшлися у 2008 році. Пол залишає Високий суд Лондона після досягнення угоди про розлучення в розмірі 24,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Пол зі своїми дочками – Марі та Стелою.

У 2011 Пол Маккартні одружився на Ненсі Шивелл. Вони пов’язали себе узами шлюбу в мерії Мерілебон, де сер Пол одружився на першій дружині Лінді.

Через двадцять років після посвяти в лицарі королева зробила сера Пола Компаньйоном честі.

У 2019 Пол Маккартні випустив свою першу дитячу книгу. Варто зазначити, що у музиканта вісім онуків.

Факти про Пола Маккартні

Пола Маккартні називають одним з найбагатших і найуспішніших музикантів нашого часу. Йому належать кілька рекордів, які увійшли в книгу рекордів Гіннеса. Наприклад, його пісня Yesterday прозвучала на американському радіо понад 6 мільйонів разів, а виконували її 2200 чоловік. Також цей хіт утримує перше місце за кількістю записаних на нього кавер-версій – більше 3700.

Пол Маккартні – мультиінструменталіст. Він грає на бас-гітарі, акустичній гітарі, барабанах, піаніно.

Музикант записав кілька класичних творів. Наприклад, в 1991 році на замовлення ліверпульського Королівського музичного товариства він спільно з Карлом Девісом створив “ліверпульської Ораторію”.

У 2011 році Маккартні написав балет – романтичну казку Ocean’s Kingdom.

12 років тому Пол Маккартні приїжджав до Києва з концертом.