Голлівудська актриса Скарлетт Йогансен не збирається повертатися на екрани в образі супергероїні Наташі Романофф, в бойовику "Чорна вдова" (Black Widow) від Marvel.

Про це повідомляє американське видання JustJared.

Як відомо, у фільмі “Чорна Вдова” роль супергероїні Наташі Романофф виконує Скарлетт Йогансен. В центрі сюжету – історія родини супергероїні. Актриса зізналась, що не очікувала, що фільм виявиться “сімейною драмою”.

“По суті, це фільм про неблагополучну родину… Для мене це було не найочевиднішим напрямком розвитку сюжету. Я не розуміла, як ми зможемо повернути цю тему в наш фільм. Останнє, чого я чекала від своєї героїні, що в неї буде якийсь реальний досвід відносин з родиною”, – поділилась актриса.

Прем’єра “Чорної вдови” відбулася 9 липня. Після показу фільму Йогансен сказала, що це була остання її поява на екрані в ролі Наташі Романофф.

“Я не планую повертатися в ролі Наташі… У нас вийшов хороший останній фільм. Схоже, це був прекрасний спосіб розкрити мого персонажа у світі Marvel”, – розповіла актриса.

Однак, Йогансен не проти продовжити грати в фільмах про всесвіт Marvel.