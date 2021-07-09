Про це повідомляє американське видання JustJared.
Як відомо, у фільмі “Чорна Вдова” роль супергероїні Наташі Романофф виконує Скарлетт Йогансен. В центрі сюжету – історія родини супергероїні. Актриса зізналась, що не очікувала, що фільм виявиться “сімейною драмою”.
“По суті, це фільм про неблагополучну родину… Для мене це було не найочевиднішим напрямком розвитку сюжету. Я не розуміла, як ми зможемо повернути цю тему в наш фільм. Останнє, чого я чекала від своєї героїні, що в неї буде якийсь реальний досвід відносин з родиною”, – поділилась актриса.
Прем’єра “Чорної вдови” відбулася 9 липня. Після показу фільму Йогансен сказала, що це була остання її поява на екрані в ролі Наташі Романофф.
“Я не планую повертатися в ролі Наташі… У нас вийшов хороший останній фільм. Схоже, це був прекрасний спосіб розкрити мого персонажа у світі Marvel”, – розповіла актриса.
Однак, Йогансен не проти продовжити грати в фільмах про всесвіт Marvel.
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