Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерела з оточення актриси.
Це буде перша спільна дитина Скарлетт та її чоловіка Коліна Жоста. Сама акторка вже виховує шестирічну доньку Роуз від попереднього шлюбу.
“Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті”, – повідомило одне джерело.
“Скарлетт вагітна, але зберігає це у великому секреті. Вона поводиться дуже стримано”, – розповіло друге.
36-річна зірка “Месників” спровокувала чутки про вагітність в червні після того, як пропустила кілька заходів, присвячених “Чорної вдови”. Замість цього вона проводила промо-виступи через Zoom.
Вона також була відсутня на показі “Чорної вдови” в Hamptons Friday, на якому був присутній її партнер по фільму Девід Харбор.
- Скарлетт Йоханссон виступить як одна з продюсерок проєкту фільму студії Disney “Вежа жаху”.