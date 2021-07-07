Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерела з оточення актриси.

Це буде перша спільна дитина Скарлетт та її чоловіка Коліна Жоста. Сама акторка вже виховує шестирічну доньку Роуз від попереднього шлюбу.

“Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті”, – повідомило одне джерело.

“Скарлетт вагітна, але зберігає це у великому секреті. Вона поводиться дуже стримано”, – розповіло друге.

36-річна зірка “Месників” спровокувала чутки про вагітність в червні після того, як пропустила кілька заходів, присвячених “Чорної вдови”. Замість цього вона проводила промо-виступи через Zoom.

Вона також була відсутня на показі “Чорної вдови” в Hamptons Friday, на якому був присутній її партнер по фільму Девід Харбор.