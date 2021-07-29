Скарлетт Йоганссон, зірка останнього фільму Marvel "Чорна вдова", позивається проти Disney, стверджуючи, що контракт з нею був порушений.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Йоганссон стверджує, що її угода з Disney гарантувала, що стрічку за її участі “Чорна вдова” транслюватимуть виключно у кінотеатрах. Її заробітня плата залежала від касових зборів стрічки.

9 липня фільм вийшов в прокат, але не тільки у кінотеатрах, а й на стрімінговому сервісі Disney+. Disney почала випускати фільми одночасно на Disney+ і в кінотеатрах частково через пандемію коронавірусу, коли кінозали якщо й були відкритими, то діяли з обмеження місткості.

Однак перспектива появи стрічки на стрімінговому сервісі турбувала акторку і до пандемії. Згідно з позовом, ще у 2019 році представники акторки зверталися до Disney та Marvel, щоб отримати запевнення в тому, що “Чорна вдова” транслюватиметься лише у кінотеатрах, але не отримали відповіді.

“Disney навмисне спонукала Marvel до порушення угоди без будь-яких підстав, щоб перешкодити тому, аби пані Йоганссон повною мірою реалізувала переваги своєї угоди з Marvel”, — йдеться в позові.

У перші вихідні “Чорна вдова” зібрала 80 млн доларів в прокаті у США та ще 78 млн доларів за кордоном. Платформі Disney+ вдалося заробити 60 млн доларів.

Джерело Wall Street Journal, знайоме з умовами контракту, заявило, що акторка недоотримає близько 50 млн доларів через трансляцію стрічки на Disney+.