Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.
Йоганссон стверджує, що її угода з Disney гарантувала, що стрічку за її участі “Чорна вдова” транслюватимуть виключно у кінотеатрах. Її заробітня плата залежала від касових зборів стрічки.
9 липня фільм вийшов в прокат, але не тільки у кінотеатрах, а й на стрімінговому сервісі Disney+. Disney почала випускати фільми одночасно на Disney+ і в кінотеатрах частково через пандемію коронавірусу, коли кінозали якщо й були відкритими, то діяли з обмеження місткості.
Однак перспектива появи стрічки на стрімінговому сервісі турбувала акторку і до пандемії. Згідно з позовом, ще у 2019 році представники акторки зверталися до Disney та Marvel, щоб отримати запевнення в тому, що “Чорна вдова” транслюватиметься лише у кінотеатрах, але не отримали відповіді.
“Disney навмисне спонукала Marvel до порушення угоди без будь-яких підстав, щоб перешкодити тому, аби пані Йоганссон повною мірою реалізувала переваги своєї угоди з Marvel”, — йдеться в позові.
У перші вихідні “Чорна вдова” зібрала 80 млн доларів в прокаті у США та ще 78 млн доларів за кордоном. Платформі Disney+ вдалося заробити 60 млн доларів.
Джерело Wall Street Journal, знайоме з умовами контракту, заявило, що акторка недоотримає близько 50 млн доларів через трансляцію стрічки на Disney+.
- Американський актор Стівен Дорфф, який здобув всесвітню популярність після головної ролі у фільмі-екранізації коміксу Marvel “Блейд”, розкритикував майбутній фільм про “Чорну вдову”, назвавши його сміттям.
- Після прем’єри стало відомо, що Скарлетт Йоганссон була не єдиною претенденткою на роль Чорної вдови з кіновсесвіту Marvel. Зіграти шпигунку також пропонували Емілі Блант.
- Йоганссон не збирається повертатися на екрани в образі супергероїні Наташі Романофф.