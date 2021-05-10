Про це повідомляє американський портал Deadline.

Вона заявила, що вже давно не співпрацює з організацією через провокаційні запитання, які їй ставлять на пресконференціях і на церемонії.

“У минулі роки я часто стикалася з сексистськими запитаннями і зауваженнями, які межують з сексуальними домаганнями, від членів HFPA. Через це протягом багатьох років я відмовлялася брати участь у пресконференціях на підтримку своїх нових фільмів”, – говорить Йоганссон.

За її словами, HFPA – організація, яку легітимізували такі люди, як Гарві Вайнштейн.

“Їм важливо було відзначати ті чи інші фільми, щоб домогтися визнання кіноакадемії. Галузь пішла у них на поводі й змирилася з таким станом речей. Асоціації необхідна фундаментальна реформа. Я вважаю, що поки нам потрібно перестати працювати з HFPA і зосередитися на важливості та єдності наших профспілок та галузі в цілому”, – сказала актриса.

Також від співпраці з HFPA відмовився стрімінговий сервіс Netflix у зв’язку з тим, що в організації не розв’язане питання інклюзивності.