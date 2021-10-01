Про це повідомила газета The New York Times.

Умови мирової угоди між сторонами не розголошують.

“Я щаслива, що владнала наші розбіжності. Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми виконували разом протягом багатьох років, і мені дуже подобаються мої творчі стосунки з командою. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої співпраці в найближчі роки”, – зазначила Йоганссон.

Зі свого боку голова Disney Studios Content Алан Бергман підтвердив, що компанія “має намір рухатися вперед разом з акторкою в низці майбутніх проєктів”.

У липні Йоганссон подала до суду на Disney. Вона стверджувала, що її угода з компанією гарантувала, що стрічку за її участю “Чорна вдова” транслюватимуть виключно у кінотеатрах. Її заробітна плата залежала від касових зборів стрічки.

9 липня фільм вийшов у прокат, але не лише в на стримінговому сервісі Disney+. Disney почала випускати фільми одночасно на Disney+ і в кінотеатрах частково через пандемію коронавірусу, коли кінозали були заповнені лише частково.

Однак перспектива появи стрічки на стримінговому сервісі непокоїла акторку і до пандемії. Згідно з позовом, ще у 2019 році представники акторки зверталися до Disney та Marvel, щоб отримати гарантії, що “Чорна вдова” транслюватиметься лише у кінотеатрах, але не отримали відповіді.

У перші вихідні “Чорна вдова” зібрала 80 млн доларів у прокаті в США та ще 78 млн доларів за кордоном. Платформі Disney+ вдалося заробити 60 млн доларів.

Джерело The Wall Street Journal заявило, що акторка недоотримає близько 50 млн доларів через трансляцію стрічки на Disney+.