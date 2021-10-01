Про це повідомила газета The New York Times.
Умови мирової угоди між сторонами не розголошують.
“Я щаслива, що владнала наші розбіжності. Я неймовірно пишаюся роботою, яку ми виконували разом протягом багатьох років, і мені дуже подобаються мої творчі стосунки з командою. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої співпраці в найближчі роки”, – зазначила Йоганссон.
Зі свого боку голова Disney Studios Content Алан Бергман підтвердив, що компанія “має намір рухатися вперед разом з акторкою в низці майбутніх проєктів”.
У липні Йоганссон подала до суду на Disney. Вона стверджувала, що її угода з компанією гарантувала, що стрічку за її участю “Чорна вдова” транслюватимуть виключно у кінотеатрах. Її заробітна плата залежала від касових зборів стрічки.
9 липня фільм вийшов у прокат, але не лише в на стримінговому сервісі Disney+. Disney почала випускати фільми одночасно на Disney+ і в кінотеатрах частково через пандемію коронавірусу, коли кінозали були заповнені лише частково.
Однак перспектива появи стрічки на стримінговому сервісі непокоїла акторку і до пандемії. Згідно з позовом, ще у 2019 році представники акторки зверталися до Disney та Marvel, щоб отримати гарантії, що “Чорна вдова” транслюватиметься лише у кінотеатрах, але не отримали відповіді.
У перші вихідні “Чорна вдова” зібрала 80 млн доларів у прокаті в США та ще 78 млн доларів за кордоном. Платформі Disney+ вдалося заробити 60 млн доларів.
Джерело The Wall Street Journal заявило, що акторка недоотримає близько 50 млн доларів через трансляцію стрічки на Disney+.
- Американський актор Стівен Дорфф, який здобув всесвітню популярність після головної ролі у фільмі-екранізації коміксу Marvel “Блейд”, розкритикував майбутній фільм про “Чорну вдову”, назвавши його сміттям.
- Після прем’єри стало відомо, що Скарлетт Йоганссон була не єдиною претенденткою на роль Чорної вдови з кіновсесвіту Marvel. Зіграти шпигунку також пропонували Емілі Блант.
- Йоганссон не збирається повертатися на екрани в образі супергероїні Наташі Романофф.