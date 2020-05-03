Підсумковий змонтований ролик Зої Белл виклала на своєму YouTube-каналі.
У челленджі #BossBitchFightChallenge взяли участь багато відомих виконавиць, яких часто можна зустріти в екшн-фільмах і кінокоміксах. Серед них такі знаменитості як Скарлетт Йоханссон, Зої Салдана, Холлі Беррі, Розаріо Доусон, Дрю Беррімор, Кемерон Діаз, Марго Роббі і інші.
Актриси виконують трюки і демонструють свої бойові навички. Багато хто використовує підручні засоби, а, наприклад, Роббі і Лоулесс скористалися зброєю своїх героїнь – битою Харлі Квінн і шакрамом / чакрой Зени “королеви воїнів” відповідно. А ось Ханна знову перевтілилася в Еллі Драйвер з “Вбити Білла”.
- Бал Met Gala, запланований в цьому році на 4 травня, було перенесено через пандемію коронавірусу, тому організатори вирішили запустити замість нього челлендж в соцмережах.