Новозеландська актриса і каскадер Зої Белл, втомившись від нудьги на самоізоляції, вирішила запустити своєрідний челендж, в якому запропонувала своїм колегам "побитися" один з одним.

Підсумковий змонтований ролик Зої Белл виклала на своєму YouTube-каналі.

У челленджі #BossBitchFightChallenge взяли участь багато відомих виконавиць, яких часто можна зустріти в екшн-фільмах і кінокоміксах. Серед них такі знаменитості як Скарлетт Йоханссон, Зої Салдана, Холлі Беррі, Розаріо Доусон, Дрю Беррімор, Кемерон Діаз, Марго Роббі і інші.

Актриси виконують трюки і демонструють свої бойові навички. Багато хто використовує підручні засоби, а, наприклад, Роббі і Лоулесс скористалися зброєю своїх героїнь – битою Харлі Квінн і шакрамом / чакрой Зени “королеви воїнів” відповідно. А ось Ханна знову перевтілилася в Еллі Драйвер з “Вбити Білла”.