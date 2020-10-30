Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

Інформацію про весілля підтвердила і благодійна організація Meals on Wheels.

“Ми раді повідомити новину про те, що Скарлетт Йоханссон і Колін Джост одружилися в присутності найближчих родичів, дотримуючись заходів безпеки і соціальної дистанціювання”, – йдеться в її повідомленні.

Пара заручилася в травні минулого року після двох років знайомства. Актриса вперше зустріла Джоста, в 2017 році, після того, як вона з’явилася в якості гостя на шоу.

Для Коліна цей шлюб став першим, а ось для актриси – третім: вона вже була одружена з Райаном Рейнольдсом і Роменом Доріаком.