Про це повідомляє Harper’s Bazaar.
Інформацію про весілля підтвердила і благодійна організація Meals on Wheels.
“Ми раді повідомити новину про те, що Скарлетт Йоханссон і Колін Джост одружилися в присутності найближчих родичів, дотримуючись заходів безпеки і соціальної дистанціювання”, – йдеться в її повідомленні.
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We’re thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones, following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica. Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio.
Пара заручилася в травні минулого року після двох років знайомства. Актриса вперше зустріла Джоста, в 2017 році, після того, як вона з’явилася в якості гостя на шоу.
Для Коліна цей шлюб став першим, а ось для актриси – третім: вона вже була одружена з Райаном Рейнольдсом і Роменом Доріаком.
- У 2019 американка Скарлетт Йоханссон була визнана найбільш високооплачуваною актрисою світу за версією журналу Forbes.