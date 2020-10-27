Сервіс Hopper HQ склав рейтинг найбільш високооплачуваних зірок в Instagram.

Про це пише Just Jared.

Раніше перше місце в цьому рейтингу посідала Кайлі Дженнер, але тепер вона позбулася титулу найбільш високооплачуваної знаменитості в Instagram і опустилася на другу сходинку.

Перше місце в списку зайняв американський рестлер, музикант, співак і кіноактор Дуейн Джонсон.

У ТОП-5 також увійшли Кріштіану Роналду, Кім Кардашьян та Аріана Гранде.

ТОП-20 найбільш високооплачуваних зірок в Instagram

Дуейн Джонсон

Підписники: 190 мільйонів.

Вартість публікації: 1 015 000 доларів.

Кайлі Дженнер

Підписники: 187 мільйонів.

Вартість за публікацію: 986 000 доларів.

Кріштіану Роналду

Підписники: 230 мільйонів.

Вартість публікації: 889 000 доларів.

Кім Кардашьян

Підписники: 179 мільйонів.

Вартість за публікацію: 858 000 доларів.

Аріана Гранде

Підписники: 194 мільйони.

Вартість за публікацію: 853 000 доларів.

Селена Гомес

Підписники: 183 мільйони.

Вартість за публікацію: 848 000 доларів.

Бейонсе

Підписники: 150 мільйонів.

Вартість публікації: 770 000 доларів.

Джастін Бібер

Підписники: 141 млн.

Вартість посту: 747 000 доларів.

Тейлор Свіфт

Підписники: 136 мільйонів.

Вартість публікації: 722 000 доларів.

Неймар

Підписники: 139 мільйонів.

Вартість за пост: 704 000 доларів.

Ліонель Мессі

Підписники: 159 млн.

Вартість за пост: 695 000 доларів.

Дженіфер Лопес

Підписники: 126 мільйонів.

Вартість публікації: 663 000 доларів.

Нікі Мінаж

Підписники: 118 мільйонів.

Вартість публікації: 625 000 доларів.

Кендалл Дженнер

Підписники: 134 мільйони.

Вартість поста: 608 000 доларів.

Хлоя Кардашьян

Підписники: 116 мільйонів.

Вартість публікації: 608 000 доларів.

Майлі Сайрус

Підписники: 112 мільйонів.

Вартість публікації: 593 000 доларів.

Кортні Кардашьян

Підписники: 96,8 мільйона.

Вартість публікації: 514 000 доларів.

Кевін Харт

Підписники: 95,3 мільйона.

Вартість за публікацію: 499 000 доларів.

Демі Ловато

Підписники: 87,8 мільйона.

Вартість публікації 455 000 доларів.

Ріанна

Підписники: 84,8 мільйона.

Вартість за публікацію: 449 000 доларів.