Про це пише Just Jared.
Раніше перше місце в цьому рейтингу посідала Кайлі Дженнер, але тепер вона позбулася титулу найбільш високооплачуваної знаменитості в Instagram і опустилася на другу сходинку.
Перше місце в списку зайняв американський рестлер, музикант, співак і кіноактор Дуейн Джонсон.
У ТОП-5 також увійшли Кріштіану Роналду, Кім Кардашьян та Аріана Гранде.
ТОП-20 найбільш високооплачуваних зірок в Instagram
Дуейн Джонсон
Підписники: 190 мільйонів.
Вартість публікації: 1 015 000 доларів.
Кайлі Дженнер
Підписники: 187 мільйонів.
Вартість за публікацію: 986 000 доларів.
Кріштіану Роналду
Підписники: 230 мільйонів.
Вартість публікації: 889 000 доларів.
Кім Кардашьян
Підписники: 179 мільйонів.
Вартість за публікацію: 858 000 доларів.
Аріана Гранде
Підписники: 194 мільйони.
Вартість за публікацію: 853 000 доларів.
Селена Гомес
Підписники: 183 мільйони.
Вартість за публікацію: 848 000 доларів.
Бейонсе
Підписники: 150 мільйонів.
Вартість публікації: 770 000 доларів.
Джастін Бібер
Підписники: 141 млн.
Вартість посту: 747 000 доларів.
Тейлор Свіфт
Підписники: 136 мільйонів.
Вартість публікації: 722 000 доларів.
Неймар
Підписники: 139 мільйонів.
Вартість за пост: 704 000 доларів.
Ліонель Мессі
Підписники: 159 млн.
Вартість за пост: 695 000 доларів.
Дженіфер Лопес
Підписники: 126 мільйонів.
Вартість публікації: 663 000 доларів.
Нікі Мінаж
Підписники: 118 мільйонів.
Вартість публікації: 625 000 доларів.
Кендалл Дженнер
Підписники: 134 мільйони.
Вартість поста: 608 000 доларів.
Хлоя Кардашьян
Підписники: 116 мільйонів.
Вартість публікації: 608 000 доларів.
Майлі Сайрус
Підписники: 112 мільйонів.
Вартість публікації: 593 000 доларів.
Кортні Кардашьян
Підписники: 96,8 мільйона.
Вартість публікації: 514 000 доларів.
Кевін Харт
Підписники: 95,3 мільйона.
Вартість за публікацію: 499 000 доларів.
Демі Ловато
Підписники: 87,8 мільйона.
Вартість публікації 455 000 доларів.
Ріанна
Підписники: 84,8 мільйона.
Вартість за публікацію: 449 000 доларів.
- Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року.