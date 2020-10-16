Скульптуру, що уособлює рух #MeToo, встановили навпроти суду, який розглядав справу Вайнштейна — фото

Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Цього тижня скульптура яка зображує оголену Медузу, що тримає голову Персея, була встановлена навпроти дороги від кримінального суду на Центральний вулиці Нью-Йорка. Саме цим судом було винесено вирок голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну, якого визнано винним у численних епізодах домагань і сексуального насильства.
Скульптуру зробив аргентинський художник з італійським корінням Лучано Гарбаті у 2008 році — майже за 10 років до того, як через скандал навколо Вайнштейна з’явився рух проти сексуального насильства #MeToo. Попри це, скульптура стала символом руху.
Як відомо, за міфом бог світових вод Посейдон зґвалтував Медузу у храмі богині війни Афіни, за що богиня перетворила її волосся на змій. Чоловікові на ім’я Персей було доручено вбити перетворену на чудовисько Медузу. Йому вдалося зробити це, відтявши їй голову.
Гарбаті, надихаючись роботою Бенвенуто Челліні “Персей з головою Медузи” (бронза, 16 століття) вирішив змінити цю історію, перегравши її.
Скульптура Гарбаті зображує, як саме Медуза здобула перемогу над Персеєм, відтявши йому голову мечем. Примітно, що голова Персея була зроблена зі зліпка голови самого митця.
Місцева влада Нью-Йорку в анонсі до відкриття скульптури зазначає, що історія Медузи “тисячоліттями повідомляла жінкам, що якщо їх зґвалтують, то це їхня провина”.
Однак багатьом активістам і користувачам Мережа видається дивним, що скульптура, яка мала б розкрити проблему сексуального насильства, показує, що Медуза вбиває не свого гвалтівника Посейдона, а Персея.
Рішення поставити роботу Гарбаті в цьому місці зустріло чимало критики. Критики висловлюються і з приводу того, що не є доречним, що скульптура на цю тему виконана чоловіком. Декого бентежить і те, що Медуза має модельну зовнішність.
Проте авторка The New York Times Джулія Джейкобс зазначає, що скульптура Гарбаті стала мемом у 2018 році, коли рух #MeToo домінував у новинах. Медуза у виконанні скульптора тоді почала асоціюватися з рухом як символ жіночої люті.
Попри те, що прихильники руху критикують роботу Гарбаті з багатьох причин, вона залишатиметься на цьому місці до квітня.
В цей час її мініатюрні копії, які художник створив разом с фотографкою Бекою Андерсен у рамках проєкту “Медуза з головою”, активно продаються. Вартість статуетки — 750 доларів.
- Нагадаємо, звинувачення проти продюсера Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти сексуального насильства з його боку. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі акторки Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек.
- Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- Через гучний секс-скандал голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн втратив роботу і дружину.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру.
- За рішенням суду постраждалі від голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна отримають загалом майже $19 млн.