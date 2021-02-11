Відповідне відео опублікував юрист Микола Ковальчук, який працює в команді американського боксера.
“Всіх вітаю *. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанатам і прихильникам з України. Слава Україні!” – сказав Лопес.
Зазначимо, що фразу “Слава Україні” він виголосив українською мовою.
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18 жовтня Лопес переміг 32-річного українця Василя Ломаченка і став володарем титулу чемпіона світу в легкій вазі. На кону поєдинку були титули легкої ваги WBA, WBO, WBC і The Ring, якими володів Ломаченко, а також пояс американця IBF.
Сам Ломаченко зазначив, що не згоден з результатами суддівства. Пізніше з’явилася інформація, що українець боксував з травмою правого плеча. Після бою йому зробили операцію.
- Раніше український боксер Василь Ломаченко опублікував в соціальній мережі відео з тренування російського спецназу.