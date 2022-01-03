Якщо ви зайдете на Instagram, TikTok або Pinterest, ви побачите тисячі молодих людей, чиї обличчя обрамлені у щось схоже на велику в’язану шкарпетку. Балаклава, яку іноді називають лижною маскою, стала популярним елементом одягу і останнім модним трендом 2021 року.

Про це пише американський телеканал CNN.

Головний убір, як правило, виготовлений з вовни, мохеру або іншої пряжі, залишає відкритим обличчя або лише очі. У TikTok на момент написання статті хештег “#balaclava” мали 102,6 мільйона відео, а ще 248 000 людей мали пости з цим незвичним аксесуаром в Instagram. Інтерес до балаклави зростає і в Google: кількість запитів “як зв’язати балаклаву” за останні 12 місяців зросла більш ніж на 5000% – ймовірно, завдяки тому, що в’язання стало одним з улюблених пандемічних хобі покоління Z.

“Останні моделі балаклави від Стелли Маккартні до тих, які зараз продаються в Zara, мають попит серед усіх вікових категорій”, – зазначає Джессіка Пейн, керівник відділу моди Pinterest. Вона додає, що з початку листопада запити щодо балаклав зросли на 230%.

Балаклава стала улюбленим зимовим аксесуаром через свою зручність у світі, де носіння масок набуло обов’язкового характеру. “Я думаю, що 90% популярності цього тренду пов’язані з тим, що люди тепер почуваються комфортніше із закритим обличчям”, – коментує один із користувачів TikTok. “Цей тренд прекрасно вписується в пандемію”, – погоджується інший.

Балаклави з’явились і на подіумах, починаючи від примарного візерунка Вірджіла Абло в стилі шахової дошки до авангардного дизайну Givenchy із в’язаними рогами диявола. Поціновувачі моди також можуть пам’ятати аксесуар з показу Miu Miu Paris Fashion Week у березні минулого року, де він з’явився разом із сукнями-сліпами та сніжними черевиками на тлі італійських Доломітових гір. Балаклави також були представлені в останніх колекціях Moschino, Balmain, Marine Serre і Raf Simons, а потім потрапили до таких брендів, як Urban Outfitters і Weekday.

Але не всі спроби запропонувати новий дизайн лижної маски були успішними. У 2019 році бренд Gucci зняв з продажу свій суперечливий “джемпер-балаклаву” і перепрошував після критики, у якій говорилося, що чорно-червоний дизайн нагадує blackface.

Пострадянський стиль

Отже, звідки взялася балаклава і як вона привернула увагу найвідоміших дизайнерів?

Історично балаклава більше асоціюється з війною, ніж з трендами світу високої моди. Свою назву ці маски отримали від українського портового містечка Балаклава в 1854 під час Кримської війни, коли британські війська воювали з російською армією в умовах зимових морозів. У той час британські жінки почали в’язати головні убори і відправляти їх в армію.

В останні роки військовий аксесуар перетворився на модний тренд з барвистими “цукерковими” кольорами та веселими заячими вушками.

За словами Рейчел Ташджян, яка пише для журналу GQ, мода на балаклави, ймовірно, почалася в цей час у 2018 році завдяки бренду Vetements, співзасновником якого є грузинський дизайнер Демна Гвасалія, який також очолює творчий напрямок Balenciaga. Vetements тоді випустили колекцію, доповнену балаклавами та яскравими шовковими шарфами.

Це був “східноєвропейський стиль із 20-річною затримкою”, – стверджує Ташджян. “Стиль колекції мав бути одночасно і лякати, і міг викликати асоціації з бабусею”.

Не можна заперечувати, що ми спостерігаємо відродження інтересу до слов’янського стилю, а пошуки за фразою “російська естетика” досягають піку на Pinterest. Останні два роки в соцмережах назріває ностальгія за пострадянською культурою. Хештег #sovietaesthetic має 4,7 мільйона переглядів у TikTok, де відео молодих людей романтизують архітектуру та атмосферу життя СРСР.