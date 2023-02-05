Про це сповіщає Rolling Stone.
У четвер, 2 лютого, кінокомпанія Paramount анонсувала вихід шоу “Сімейство Сталлоне”. Прем’єра серіалу з восьми серій запланована на весну.
Триразовий номінант на премію “Оскар” Сильвестр Сталлоне з’явиться у найголовнішій, за його словами, ролі у своєму житті – тата.
Також на на екрані можна буде побачити його доньок Софію, Сікстін і Скарлет, які поступово почали розвивати свої акаунти в соціальних мержах. Софія та Сікстин разом ведуть подкаст, а Скарлет грає зі своїм батьком у його шоу “Tulsa King”.
Зазначено, що незрозуміло, чи торкнеться реаліті-шоу короткого розриву Сталлоне та Флавін після 25 років шлюбу в минулому році.
- Державний телеканал “Дом” уклав угоди на дві телепрограми за 65 мільйонів гривень. Одну з програм веде колишня учасниця “Кварталу 95” Олена Кравець, а іншу як продюсер очолив Микола Толстих, котрий співпрацював з бізнесменом Ігорем Коломойським.
- Учасники реаліті-шоу за мотивами корейського серіалу “Гра в кальмара” поскаржилися на жорсткі умови, організовані провідною стрімінговою платформою Netflix.
- Британська кіноакторка Емілія Кларк зізналась, що досі не дивилася популярний серіал-приквел від HBO, присвячений предкам її персонажа з “Гри престолів” Дейєнеріс Таргарієн.
- Керівник візуальних ефектів і асоційований продюсер “Хлопаків” (The Boys) від Amazon Prime Video Стівен Фліт заявив, що в одному з нових епізодів шоу на екранах з’явиться “найогидніша річ”, яку він коли-небудь бачив за всю свою кар’єру.