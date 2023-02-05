Американський актор Сильвестр Сталлоне, відомий ролями в кінофільмах "Роккі" та "Рембо", знімає новий реаліті-серіал про свою сім'ю: дружину Дженніфер Флавін та доньок Софію, Сікстин і Скарлет.

Про це сповіщає Rolling Stone.

У четвер, 2 лютого, кінокомпанія Paramount анонсувала вихід шоу “Сімейство Сталлоне”. Прем’єра серіалу з восьми серій запланована на весну.

Триразовий номінант на премію “Оскар” Сильвестр Сталлоне з’явиться у найголовнішій, за його словами, ролі у своєму житті – тата.

Також на на екрані можна буде побачити його доньок Софію, Сікстін і Скарлет, які поступово почали розвивати свої акаунти в соціальних мержах. Софія та Сікстин разом ведуть подкаст, а Скарлет грає зі своїм батьком у його шоу “Tulsa King”.

Зазначено, що незрозуміло, чи торкнеться реаліті-шоу короткого розриву Сталлоне та Флавін після 25 років шлюбу в минулому році.